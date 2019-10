Politia din Olanda a descoperit un barbat si sase tineri cu varste intre 16 si 25 de ani care traiau in pivnita unei ferme izolate din satul Ruinerwold, "asteptand sfarsitul lumii", informeaza televiziunea olandeza RTV Drenthe marti, 15 octombrie, preluata de dutchnews.nl, dpa, Reuters si BBC.



Familia a fost descoperita dupa ce fiul cel mai in varsta a venit la un bar din apropiere de mai multe ori si a fost foarte confuz.

"A venit din nou duminica si era foarte confuz", a declarat Chris Westerbeek, proprietarul barului din satul Ruinerwold, pentru televiziunea olandeza. "A comandat cinci beri si le-a baut. Am avut o discutie cu el si mi-a spus ca a fugit si ca are nevoie de ajutor. Apoi am sunat la politie", a adaugat el. Barbatul, cu haine vechi, par lung si barba, i-a spus lui Westerbeek ca nu a iesit din casa de noua ani.

Dutch police discover family locked away for years on farm waiting for the end of time https://t.co/4AQxqBLMB0 — The Straits Times (@STcom) October 15, 2019

"A spus ca are frati si surori care traiesc la ferma. El a spus ca este cel mai in varsta si vrea sa puna capat modului in care traiesc", a mai spus proprietarul barului.

Politia a mers la ferma si a gasit o scara secreta in living in spatele unui perete de lemn care i-a condus la ascunzatoarea familiei. Tatal, in varsta de 58 de ani, era imobilizat la pat, dupa ce a suferit un atac de cord in urma cu mai multi ani.

Nu se stie cu certitudine de cat timp traia familia in pivnita sau ce s-a intamplat cu mama copiilor, potrivit dutchnews.nl.

Copiii nu aveau contact cu lumea exterioara si se hraneau cu legume dintr-o mica gradina si aveau si capre. Vecinii au spus ca nu cunosteau familia, in timp ce unul dintre ei a spus ca avea impresia ca barbatul traieste singur la ferma, care avea ferestrele acoperite cu placaje de lemn, scrie Agerpres.

Politia a confirmat ca a gasit familia si investigatia continua. Barbatul de 58 de ani a fost arestat pentru ca nu a cooperat cu oamenii legii in timpul investigatiei.

INTERNATIONAL NEWS Dutch family found in cellar ‘waiting for end of time’ Dutch police found a father and six adult children hidden in the basement of a remote farmhouse where they had reportedly spent years “waiting for the end of time”.#RekordNews #PretoriaRekord pic.twitter.com/BwbrauDrWW — Pretoria Rekord (@RekordNewspaper) October 16, 2019

Satul Ruinerwold are o populatie de sub 4.000 de oameni. Primarul din sat, Roger de Groot, a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca mama copiilor pare sa fi murit cu mai multi ani inainte. De asemenea, el a spus ca se indoieste ca barbatul in varsta, despre care unii vecini spun ca ar fi austriac, ar fi tatal tanarului de 25 de ani care a scos la iveala situatia familiei.

Pe de alta parte, el a spus ca nu are cunostinta ca politia sa fi fost chemata la ferma de mai multe ori, dupa cum au relatat unele media.