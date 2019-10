Un barbat din nordul Indiei care sapa un mormant pentru fiica sa decedata a descoperit o fetita nou-nascuta, ingropata de vie, conform unui anunt al politiei despre acest eveniment care atrage atentia asupra practicii pruncuciderii fetelor in aceasta tara, relateaza The Guardian si Thomson Reuters Foundation.



Cand Hitesh Sirohi din localitatea Bareilly s-a dus sa isi inmormanteze fiica, decedata miercurea trecuta, la cateva minute dupa nastere, sapa lui a lovit un vas de lut, a declarat un reprezentant al politiei locale din Uttar Pradesh pentru Thomson Reuters Foundation. ''Cand a observat o fetita inauntru el a salvat-o imediat si a chemat paznicii cimitirului care au spus ca ii observasera mai devreme pe parinti'', a spus acesta.

Potrivit reprezentantului politiei locale, copilul avea aproximativ cinci zile.

Politia ii cauta pe parintii care au ingropat copilul.

Sirohi a declarat pentru Times of India ca a gasit copilul infasurat intr-o panza, plangand.

Barbat: "Am crezut ca fata mea a inviat"

''La un moment dat am crezut ca fata mea a inviat. Dar vocea venea de fapt din vas'', a povestit barbatul pentru Times of India.

Fetita nou-nascuta a fost transportata la spital unde primeste ingrijiri, a precizat politia adaugand ca un politician local va acoperi cheltuielile medicale, scrie Agerpres.

Pruncuciderea fetelor este o practica larg raspandita in India din cauza preferintei parintilor pentru fii, considerati o investitie, in timp ce fiicele sunt vazute drept o povara.

India, tara cu 943 de femei la fiecare 1.000 de barbati, conform recensamantului din 2011, face eforturi sa rezolve decalajul raportului sexelor prin legi dure.

Determinarea sexului in perioada prenatala a fost interzisa in 1994. Familiile utilizeaza insa in continuare metode sau dispozitive ilegale pentru a afla sexul fatului si pentru a intrerupe sarcina in cazul unui rezultat nedorit.

Potrivit unui studiu publicat in 2011 in jurnalul stiintific The Lancet, pana la 12 milioane de fete au fost avortate in ultimele trei decenii in India.

In luna ianuarie, o fetita cu varsta de trei saptamani a fost ingropata de vie in statul Rajasthan iar localnicii au auzit-o tipand de sub pamant, insa ea a murit dupa cateva saptamani la spital.

In 2017, politia din statul Maharashtra a gasit 19 fetusi de sex feminin intr-o canalizare din apropierea unei clinici. Un medic a fost arestat si pus sub acuzare de provocare ilegala a avorturilor pentru clienti care isi doreau sa aiba urmasi de sex masculin, noteaza The Guardian si Thomson Reuters Foundation.