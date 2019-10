"Joker", cu Joaquin Phoenix in rol principal, este cel mai nou film care vine cu o prezentare privind povestea inamicului principal al lui Batman, ambii aparand pentru prima oara in benzile desenate DC. Abordarea privind originea personajului este una aparte, pentru ca acesta este prezentat ca un individ ce sufera de o afectiune psihica reala, scrie publicatia People

Joker este un raufacator periculos, dusman al lui Batman, debutand in comics-urile DC.

De-a lungul timpului, aceasta a fost portretizat de mai multi actori, printre care Jared Leto, Jack Nicholson, Cesar Romero sau Heath Ledger. In fiecare dintre productii s-au prezentat moduri diferite in care raufacatorul instaleaza anarhia in orasul unde are loc povestea, Gotham.

Cu premiera din 4 octombrie in cinema, filmul "Joker" regizat de Todd Phillips il are pe Joaquin Phoenix in rolul villain-ului. Personajul lui este un barbat solitar ce se confrunta cu mai multe boli psihice si care vrea sa fie acceptat, pe masura ce cauta ajutor. Productia prezinta in diverse ipostaze personajul Arthur Fleck (ulterior Joker) ca avand crize de ras cand este in stare de soc, de nervozitate, de rusine sau cand are emotii puternice in spatiul public. Actorul Joaquin Phoenix a spus despre acest rol ca a fost una dintre cele mai importante experiente din viata lui.

Protagonistul mentioneaza, la un moment dat, ca sufera de o boala si ca nu-si poate controla rasul, fara sa o numeasca. Boala mentionata are simptomele afectiunii pseudobulbare (PBA). Ea poate provoca ras sau plans incontrolabil si se manifesta in cazul celor care sufera de scleroza multipla, scleroza laterala amiotrofica, traumatisme la creier sau afectiuni neurologice, mentioneaza Mayo Clinic. Un astfel de episod dureaza un minut si il face pe pacient sa simta depresie, rusine si sa se izoleze. Boala nu poate fi vindecata, administrandu-se pastile antidepresive ce pot reduce episoadele.

