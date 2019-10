Un caine din rasa pitbull a fost cu adevarat un erou, care a murit in timp ce ii proteja pe copiii unei familii din Florida de un sarpe veninos.

Oriley Richardson, unul dintre cei patru copii ai familiei, in varsta de 10 ani, se juca in curtea casei cand cainele in varsta de doar 9 luni, Zeus, a sarit in directia lui. Cainele a trecut de el si a atacat ceva care, la prima vedere, parea a fi o franghie.

Era de fapt un sarpe coral, iar Zeus a facut tot ce i-a stat in putinta pentru a-l proteja pe Oriley, scrie CNN.

In timp ce cainele se chinuia sa tina sarpele la distanta, Orion, baiatul in varsta de 11 ani al familiei, a iesit afara pentru a schimba apa lui Zeus.

Acela a fost momentul in care Zeus a decis sa se aseze peste sarpe, folosindu-si greutatea pentru a-l imobiliza.

Orion a vazut ca Zeus nu era intr-o stare prea buna, asa ca baietii l-au dat la o parte si au descoperit sarpele, pe care cainele l-a decapitat, dar nu inainte ca acesta sa il muste de patru ori.

Parintii baietilor l-au dus pe Zeus de urgenta la spitalul de animale din apropiere, unde medicii i-au administrat un ser anti-venin, dar a fost prea tarziu. Eroul a murit urmatoarea zi, chiar de ziua de nastere a lui Oriley.

"Am inceput sa plang", a spus tatal copiilor, Gary Richardson. "Daca nu ar fi fost el, e foarte posibil ca unul dintre copiii mei sa nu mai fi fost in viata", a adaugat barbatul.

Familia, impreuna cu Sega, mama lui Zeus, au mers la spital pentru a-si lua ramas bun de la micutul erou.