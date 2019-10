Cosmonautul sovietic Alexei Leonov, primul om care a efectuat o iesire in spatiu in 1965 si comandantul primei misiuni spatiale comune a URSS si Statelor Unite, a murit vineri, la 85 de ani. El a decedat la Moscova in urma unei indelungi boli, a declarat pentru AFP colaboratoarea sa Natalia Filimonova.





La 19 martie 1965, Alexei Leonov, echipat cu un costum de astronaut si legat cu un cablu lung de 5,35 metri, a ramas in afara navei Voskhod-2 timp de 12 minute si 9 secunde, obtinand porecla de primul "pieton spatial". El s-a indepartat prudent, la doi-trei metri de nava. Orbit de Soare, in pofida vizierei sale aurii, el a fost tinut in siguranta cu ajutorul unui cablu prins de nava sa. "Iata, incerc", a zis el, iesind din nava spatiala. Operatiunea a durat in total 20 de minute, dintre care 12 minute in intregime in afara Voskhod-2. Alexei Leonov a fost de asemenea comandantul misiunii Apollo-Soyuz in 1975, prima misiune comuna a celor doi rivali ai Razboiului Rece si ai cursei spatiale - URSS si Statele Unite. Aceasta misiune a marcat inceputul unei cooperari tehnologice care continua si astazi, scrie Agerpres. Cosmonautul a fost si un apropiat al primului om care a ajuns in spatiu si pe orbita Pamantului (1961), compatriotul sau Iuri Gagarin. Atunci cand acesta din urma a murit intr-un accident de avion, pe 27 martie 1968, langa Moscova, Alexei Leonov a fost unul dintre primii care au ajuns la fata locului. Funeraliile lui Alexei Leonov vor avea loc marti la Moscova, a anuntat Centrul de pregatire a cosmonautilor.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre a murit, spatiu, cosmonaut

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×