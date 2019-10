Kaga s-a nascut in iulie 1998 la Centrul de Cercetari pentru Bovine din Ishikawa in cadrul unui program dezvoltat de Universitatea Kinki (actuala Universitate din Kindai), prin aceeasi tehnica de clonarea folosita cu doi ani in urma pentru oaia Dolly din Marea Britanie.

Ca rezultat al programului de cercetari nipone asupra clonarii bovinelor s-au nascut doua vaci gemene, Kaga si Noto. Cea de-a doua a murit in mai 2018, scrie Agerpres.

Kaga, care a murit de batranete (speranta de viata a vacilor este cuprinsa intre 20 si 25 de ani), a inceput sa aiba probleme de sanatate in septembrie si a primit suplimente nutritionale si antiinflamatoare pentru picioare, potrivit expertilor centrului, citati de agentia de stiri Kyodo.

La inceputul lunii octombrie, Kaga nu se mai putea tine pe picioare, iar moartea sa a fost declarata miercuri, 9 octombrie, au precizat sursele.

World's first cloned cow dies in Japan – Tokyo, Oct 10 (IANS) The world's first cloned cow, named Kaga, has died due to natural causes aged 21 years and three months at the same research centre in Japan where it was born, government sources ... https://t.co/0oLk2vE4g6 pic.twitter.com/Gfppbmb49m