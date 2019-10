Un barbat din India i-a lasat fara cuvinte pe angajatii aeroportului din Abu Dhabi, dupa ce le-a aratat pasaportul. Omul are nu mai putin de 123 de ani, in acte.





Nascut in anul 1896, in Behala, India, Swami Sivananda spune ca isi datoreaza longevitatea stilului de viata extrem de disciplinat, in care excesele nu au existat. El spune a ramas orfan de la varsta de 6 ani si a fost dat de rude unui guru spiritual alaturi de care a calatorit in toata India, informeaza news.com.au.

Daca datele din pasaportul prezentat de el sunt adevarate, acest calugar hindus este cea mai batrana persoana din lume.

Totusi, in pofida varstei venerabile, omul nu sufera de nicio boala si se poate deplasa singur (de altfel, el se intorcea din Londra in India, si a fost "descoperit" in timpul unei escale in Abu Dhabi). Secretul este, spune el, yoga, pe care o practica de cand se stie, dar si "disciplina si celibatul".

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

"Am dus o viata simpla si disciplinata. Am mancat foarte simplu - doar alimente fierte fara ulei si condimente, orez si tocana de linte", le-a spus el jurnalistilor, dupa o sedinta de doua ore de yoga.

Sivananda spune ca doarme direct pe o rogojina, pe podea si foloseste o bucata de lemn ca perna. "Am evitat laptele si frcutele pentru ca mi se par alimente prea pretentioase. In copilaria mea, am dormit multe zile cu stomacul gol", a mai afirmat el, precizand ca nu a aplicat niciodata pentru Cartea Recordurilor deoarece nu agreeaza publicitatea.

Aflat intr-o stare buna de sanatate si traind independent, barbatul calatoreste des cu trenul, singur si nu foloseste mai deloc tehnologia secolului XXI. "Inainte oamenii erau fericiti cu mai putine lucruri. Acum sunt nefericiti, bolnavi si nu mai sunt onesti, ceea ce ma intristeaza foarte tare. Mi-as dori ca oamenii sa fie fericiti, sanatosi si sa traiasca in pace", a incheiat el.