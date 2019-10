Doi barbati au fost arestati recent in Florida, Statele Unite, dupa ce au dat bere unui aligator pe care unul dintre ei l-a prins cu mainile goale, relateaza AFP.





Noah Osborne, in varsta de 22 de ani, a prins cu mainile goale un aligator, la 26 august, in orasul Palm City, situat la nord de Palm Beach. Prietenul sau, Timothy Kepke, in varsta de 27 de ani, a incitat apoi animalul sa-i muste bratul ca sa ii poata turna bere pe gat, conform site-ului de informatii locale tcpalm.com, care a relatat aceasta stire dupa ce a consultat un raport al Agentiei pentru Protectia Faunei Salbatice din Florida.

A video apparently showed the man trying to get the alligator to bite his arm and giving beer to the reptile, after which, the alligator reacted aggressively.

Potrivit inregistrarii video realizata in timpul evenimentului, mentionata in raportul agentiei guvernamentale, aligatorul a reactionat apoi agresiv.

Cei doi barbati au fost arestati saptamana trecuta de politia din Martin si au fost ulterior eliberati pe cautiune, scrie Agerpres.

Potrivit declaratiilor date politistilor, Timothy Kepke consumase cateva beri inainte de a-i da si reptilei sa bea, insa a precizat ca nu era in stare de ebrietate. De asemenea, el a dat asigurari ca animalul a fost eliberat in siguranta in salbaticie.

In Florida, aligatorii sunt prezente obisnuite, aceste animale fiind deseori surprinse in piscine, curti si chiar in locuinte.

''Desi numeroase persoane din Florida au invatat sa coexiste cu aligatorii, conflictele potentiale persista", a avertizat pe site-ul sau agentia locala pentru protectia animalelor, care a transmis populatiei sa nu hraneasca niciodata aceste reptile.