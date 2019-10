O romanca in varsta de 29 de ani a murit in urma unui accident petrecut in Potsdam, Germania, in timp ce se desfasura cunoscutul festival Oktoberfest.



Tanara, care lucra impreuna cu iubitul ei la firma care administra parcul de distractii, a fost implicata intr-un accident cumplit care i-a curmat viata. In momenul in care Andrada verifica barele de siguranta ale unui carusel, masinaria s-a pus in miscare, un brat al caruselului lovind-o puternic. Partenerul sau a reusit sa se fereasca la timp, insa a asistat neputincios la momentul in care iubita sa s-a stins din viata. Din pacate, pentru tanara nu s-a mai putut face nimic. Nur ihr Freund konnte sich auf dem Karussell festhalten https://t.co/PaHvkrf5nC — BZ Berlin B.Z. (@bzberlin) October 6, 2019 Autoritatile au deschis un dosar penal pentru omor din culpa pe numele a trei persoane: sotia propritearului firmei si cei doi copii ai lor, intrucat acestia s-ar fi aflat in cabina de comanda a caruselului cand masinaria a pornit, conform adevarul.ro. Andrada si Grigore lucrau de 2 ani la Meyer & Sohn GbR, firma ce administreaza caruselul, noteaza stirileprotv.ro.

