Un sofer de Uber a suferit un atac de cord, dupa ce un client l-a amenintat cu un cutit. Incidentul s-a petrecut in California, SUA, informeaza Fox News

Joseph McVey, in varsta de 41 de ani, se afla la acest moment in coma indusa in urma atacului de cord suferit, dupa ce s-a aparat de furia clientului ce detinea un cutit.

Se pare ca incidentul ar fi pornit de la faptul ca Joseph l-a adus pe client la destinatie inainte de ora 22:00.

In momentul in care autoritatile au ajuns la fata locului, Joseph nu parea sa se simta rau. Sotia sa, insa, a anuntat ca la scurt timp de la incident barbatul a suferit un atac de cord.

Joseph a fost internat, iar atacatorul a fost prins si arestat, potrivit stirileprotv.ro.