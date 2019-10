Drumul Yungas, cel mai periculos din lume, urca in spirale pana la o inaltime de circa 3.300 de metri, din junglele joase pana la culmile inzapezite din Anzi. Din cauza cetii, ploii, a caderilor de pietre si a stancilor ascutite mii de oameni au pierit pe acest drum de-a lungul timpului.

Insa, pentru boliviana Mirtha Munoz in varsta de 70 de ani, cea mai varstnica participanta din Bolivia care a luat startul sambata la cursa ''Skyrace'' de 60 de kilometri, o competitie de ciclism extrem, aventura este o extensie naturala a pasiunii sale pe care a dobandit-o in urma cu multi ani.

#boliviana MirthaMunoz(70) the oldest ever successful competitor in Bolivia´s 60 km Skyrace, ("DeathRoad" which has claimed thousands of lives) .The most dangerous road spirals skyward nearly 11,000 feet, from the country´s lowland jungles to snow-capped peaks of the Andes. pic.twitter.com/bNYPA6kRX5