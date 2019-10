Pisici si caini purtand costume minutios pregatite, dar si o veverita marsupiala s-au numarat printre animalele binecuvantate duminica in fata unui mall din capitala Filipine in cadrul unei ceremonii dedicate Sfantului Francisc de Assisi, ocrotitorul vietuitoarelor necuvantatoare, si Zilei Internationale a Animalelor, relateaza Reuters.



Proprietarii de animale de companie adunati in fata mallului din Filipine si-au ridicat prietenii necuvantatori in aer in timp ce un preot i-a stropit cu apa sfintita.

''Pentru noi, ei sunt ca niste oameni, asa ca trebuie sa fie binecuvantati si sa ne asiguram ca nu se imbolnavesc'', a declarat pentru Reuters Ram de Castro, unul dintre proprietarii prezenti la eveniment, care tinea in brate un caine imbracat intr-o rochita rosie de seara, inspirata de tinuta purtata de Miss Filipine, Catriona Gray, incoronata Miss Univers 2018.

Peste o suta de animale de companie au fost aduse la ceremonia religioasa si de binecuvantare desfasurata in acest an in Filipine.

Anna Padrilao, proprietara unei pisici, a declarat ca, in opinia sa, un astfel de eveniment dedicat vietuitoarelor necuvantatoare este indreptatit deoarece animalele sunt la randul lor creatii ale lui Dumnezeu. ''Animalele ar trebui sa fie pretuite la fel ca oamenii'', a spus ea.

Ziua Internationala a Animalelor (World Animal Day) este sarbatorita, anual, la 4 octombrie, scrie Agerpres.

Data de 4 octombrie reprezinta si sarbatoarea sfantului Francisc de Assisi, fondator al ordinului Franciscan si protectorul ceresc al mediului si al animalelor. Legenda spune ca sfantul avea puterea de a invata si dojeni animalele, reusind chiar sa imblanzeasca un lup doar cu vorba buna, noteaza sursa citata.

Ziua Internationala a Animalelor este marcata anual in majoritatea tarilor din lume cu scopul de a promova drepturile si bunastarea tuturor animalelor, fie ele cu stapan sau fara, salbatice sau domestice.