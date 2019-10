O tanara celebra pe Istagram pentru ca si-a modificat drastic felul in care arata prin chirurgie estetica a fost arestata in Iran si acuzata de "blasfemie", a relatat agentia de presa iraniana Tasnim, preluata de AFP.





Femeia, cunoscuta pe Instagram sub numele de Sahar Tabar (21 de ani), a fost incarcerata la ordinul unui tribunal din Teheran insarcinat cu judecarea "faptelor ilegale culturale si a coruptiei morale si sociale", a precizat sambata seara agentia, fara a mentiona data arestarii sale.

Ea se confrunta cu acuzatii precum blasfemie, incitare la violenta, obtinere de venituri prin mijloace necorespunzatoare si incitarea tinerilor la coruptie, a adaugat Tasnim.

Sahar Tabar a obtinut notorietate anul trecut dupa ce a postat pe Instagram o serie de imagini care o aratau dupa operatii de chirurgie estetica. Aproximativ 26.800 de persoane sunt abonate la contul sau.

Imaginile publicate pe reteaua de socializare au fost retusate puternic pentru a o face sa arate ca starul hollywoodian Angelina Jolie.

In mai multe imagini, ea apare cu fata extrem de emaciata, cu buze carnoase si cu nasul tras in sus. In altele, ea poarta un hijab are ii dezvaluie usor parul si are un pansament pe nas, pe care multa lume il afiseaza la Teheran, unde rinoplastia este raspandita.

In fiecare an, zeci de mii de operatii de chirurgie estetica sunt efectuate in Iran.

Instagram este singura retea sociala populara accesibila in Iran, spre deosebire de Facebook, Twitter si Telegram, oficial interzise.