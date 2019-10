Cuplurile straine necasatorite pot de acum incolo sa inchirieze o camera la hotel in Arabia Saudita, au anuntat duminica autoritatile acestei tari ultraconservatoare, la cateva zile dupa ce anuntasera emiterea de vize turistice, informeaza AFP.



O circulara adresata operatorilor hotelieri, publicata duminica de Autoritatea turismului si patrimoniului national pe contul sau de Twitter, autorizeaza de asemenea femeile singure sa inchirieze camere la hotel, fiind necesara doar prezentarea unui act de identitate.

In trecut, cuplurile care doreau sa se cazeze la hotel trebuiau sa demonstreze ca sunt casatorite.

Arabia Saudita a anuntat la 27 septembrie emiterea pentru prima data a unor vize turistice, care deschid frontierele tarii pentru cei ce doresc sa vina aici in vacanta si care sunt menite sa diversifice resursele acestei tari, deocamdata complet dependenta de petrol.

Pana acum, Arabia Saudita elibera vize doar pelerinilor musulmani, expatriatilor si, de curand, spectatorilor de competitii sportive sau participantilor la evenimente culturale, scrie Agerpres.

Dezvoltarea turismului este una dintre principalele axe ale programului de reforma "Vision 2030" al printului mostenitor Mohammed bin Salman, program menit sa pregateasca cea mai mare economie araba pentru epoca postpetroliera.

De vize online si la sosire in Regatul Arabiei Saudite vor putea beneficia cetateni din 49 de tari, printre care SUA, Australia si mai multe tari europene.

Cu toate acestea, in 28 septembrie autoritatile saudite au avertizat ca turistii care incalca "decenta publica", in mod concret in termeni de imbracaminte si de comportament, vor fi pasibili de amenda.