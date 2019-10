Un austriac si-a ucis in zorii zilei de duminica fosta partenera in varsta de 19 ani, dar si parintii, fratele si noul iubit ai acesteia, la Kitzbühel, in Tirol, dupa care s-a predat autoritatilor, a transmis politia, citata de AFP.



Barbatul in varsta de 25 de ani s-a dus in jurul orei 04:00 la cabana victimelor, care traiau toate sub acelasi acoperis, in aceasta statiune de 8.000 de locuitori. Tatal fetei l-a alungat. Barbatul s-a dus acasa, a luat pistolul fratelui sau, care il detinea legal, si s-a intors la cabana fostei sale partenere. Cand tatal fetei i-a deschis din nou usa, in jurul orei 05:30, tanarul l-a impuscat, apoi s-a dus in camera fratelui fostei sale iubite si l-a impuscat si pe el. A ucis-o apoi pe mama, potrivit declaratiilor date chiar de el fortelor de ordine. Si pentru ca tanara, de care se separase in urma cu doua luni, si noul ei iubit dormeau intr-un apartament inchis cu cheie in interiorul cabanei familiale, el s-a urcat pe balcon pentru a-i ucide, dupa care s-a dus la sectia de politia cea mai apropiata, unde a spus ca a omorat cinci persoane, scrie Agerpres. Joi, un barbat de 28 de ani a incercat sa isi ucida fosta sotie fabricand un colet-capcana care i-a explodat in fata femeii, ranind-o grav. Din cele 73 de victime ale omorurilor in Austria in 2018, 41 au fost femei, conform statisticilor Ministerului de Interne din aceasta tara cu 8,8 milioane de locuitori. In majoritatea cazurilor de omor din 2018, autorul facea parte din anturajul victimei.

