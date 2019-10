Din cauza presiunilor la care a fost supus in timpul procesului de crima pe care il judeca, un judecator din Thailanda s-a impuscat in piept in sala de tribunal.

In lipsa de dovezi, Khanakorn Pianchana a achitat 5 barbati de acuzatiile de crima. Pentru ca se simtea vinovat de verdictul pe care l-a dat, judecatorul s-a impuscat in piept. Barbatul a fost dus la spital, unde a fost operat, iar viata lui nu mai este pusa in pericol, potrivit hotnews.ro. Ceea ce l-a facut sa recurga la gestul extrem au fost presiunile puse de judecatorii cu rang inalt, distribuite masiv pe retelele sociale, in care ii cereau lui Khanakorn sa ii declare vinovati pe inculpati. Acest lucru ar fi insemnat sa ii condamne la moarte pe trei dintre inculpati si la inchisoare pe ceilalti doi. "La acest moment, alti colegi judecatori din curti de prima instanta sunt tratati in acelasi fel. Daca nu pot sa-mi respect juramantul depus la numire, prefer sa mor decat sa traiesc fara onoare", a declarat judecatorul.

