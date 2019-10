Postarea a fost facuta de Barack Obama si pe contul de Instagram, fotografia avand peste 3 milioane de aprecieri si multe mesaje de felicitari. Alaturat imaginii care ii infatiseaza pe cei doi imbratisati si uitandu-se la un rasarit, omul politic a scris un vers dintr-o melodie The Beateles. "Asa cum spuneau cei de la Beatles: devine tot mai bine odata cu trecerea timpului. Multumesc, draga mea, pentru 27 de ani uimitori."

Fosta Prima Doamna a raspuns cu un mesaj la fel de emotionant. Ea a postat o poza tot cu ei doi impreuna, de data asta pe o plaja: "In urma cu 27 de ani, baiatul asta mi-a promis o viata plina de aventuri. As spune ca s-a tinut de cuvant. Inchin pentru urmatorul noastru capitol in care am ramas singuri, fara copii. Sa descoperim ce urmeaza, in timp ce inca simtim magia care ne-a adus impreuna. Aniversare fericita, Barack", este mesajul care insoteste imaginea.

Like the Beatles said: It’s getting better all the time. Thanks, babe, for 27 amazing years! pic.twitter.com/mImRqIYn1R — Barack Obama (@BarackObama) October 3, 2019