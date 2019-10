Alagba, o broasca testoasa uriasa considerata cea mai batrana din Africa, a decedat, la varsta de 344 de ani, la palatul regelui traditional din orasul nigerian Ogbomoso, Oba Jimoh Oyewunmi, a informat secretarul sau privat, Toyin Ajamu, citat de EFE si de agentia NAN.



Alagba, un exemplar masculin de broasca testoasa uriasa, al carui nume in limba yoruba insemna ''batranul'', a murit joi dupa o scurta suferinta, a declarat Toyin Ajamu, citat de presa locala.

''Alagba a trait in pace timp de mai multe secole la palat. Broasca testoasa a fost in trecut gazda a numerosi monarhi in Ogbomoso", a precizat secretarul privat, potrivit Agerpres.

Apartinand unei specii recunoscuta pentru longevitatea deosebita, testoasa Alagba a devenit populara dupa ce actualalul ''soun'' (titlu monarhic) ''si-a folosit resursele personale pentru a-i asigura un trai bun''.

Alagba avea ''avea doi membri ai personalului palatului care ii erau dedicati'', a indicat secretarul. Acestia ''ii asigurau hrana, asistenta medicala si alte lucruri necesare pentru a se asigura ca beneficia de cel mai bun tratament'', a adaugat el.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

''In fiecare zi, la Alagba veneau turisti din diferite parti ale lumii", a mai spus Ajamu adaugand ca atat palatul cat si sectorul turistic "deplang moartea lui Alagba".

Secretarul a anuntat ca exista intentia ca trupul testoasei sa fie conservat astfel incat turistii sa se bucure in continuare de prezenta sa, noteaza sursele citate.