Presedintele american Donald Trump a contestat miercuri informatiile aparute in cotidianul New York Times conform carora ar fi luat in considerare sa creeze transee umplute cu crocodili pentru a-i impiedica pe migranti sa traverseze frontiera care separa Mexicul si Statele Unite, relateaza AFP.



"Presa incearca sa vanda ideea conform careia as dori un sant umplut cu crocodili si serpi, cu bariere electrice si cu tepe ascutite la frontiera sudica", a scris presedintele american pe Twitter.

"Poate ca sunt dur in privinta securitatii la frontiera, dar nu atat de dur. Presa a luat-o razna. Fake news!", a adaugat el, potrivit Agerpres.

Liderul de la Casa Alba a reactionat la un articol lung din New York Times in care era evocata frustrarea sa in lupta impotriva imigratiei clandestine.

Conform cotidianului, el ar fi evocat in special, in discutii cu echipa sa, posibilitatea de a trage in picioarele migrantilor care incearca sa traverseze frontiera pentru a ajunge in SUA.