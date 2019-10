Scotia a devenit joi prima tara din Regatul Unit in care este ilegal ca parintii sa aplice pedepse fizice copiilor lor, relateaza Xinhua.



O noua lege care le interzice parintilor sa ii loveasca pe copiii lor a fost aprobata in Edinburgh de membrii Parlamentului scotian.

84 de parlamentari au votat in favoarea acestei legi de protectie a copiilor impotriva atacurilor, iar 29 s-au opus.

Noua lege, propusa de fostul ofiter de politie John Finnie, parlamentar din partea Partidului Verde, ofera copiilor aceeasi protectie ca si adultilor.

''Este uluitor ca cei mai mici si mai vulnerabili cetateni ai nostri sunt singurii oameni care nu beneficiaza in prezent de aceasta protectie, iar acum este momentul sa rectificam asta. Pedeapsa fizica nu are ce cauta in Scotia in secolul 21'', a argumentat Finnie.

Parlamentarul a declarat ca exista dovezi pe plan international potrivit carora pedepsele fizice pot avea efecte adverse grave asupra copiilor si nu sunt eficiente.

Oponentii noii legi si-au exprimat insa temerile potrivit carora mii de parinti ar putea fi incriminati pentru ca aplicarea unor astfel de masuri disciplinare copiilor lor.

''Cautarea unor metode de imbunatatire a protectiei copiilor este extrem de laudabila, insa o interzicere a lovirii nu este calea in acest sens'', a afirmat Jamie Gillies din cadrul grupului Be Reasonable.

Potrivit BBC, in Tara Galilor se intentioneaza introducerea unei interdictii similare, insa in Anglia si Irlanda de Nord nu au fost inaintate inca astfel de propuneri legislative.