Papa Francisc a semnat un decret prin care recunoaste "martiriul" fetitei braziliene Benigna Cardoso, asasinata in 1941, pe cand avea 13 ani, de un baiat de aceeasi varsta cu ea, relateaza EFE.





Papa a semnat miercuri, in cadrul audientei acordate prefectului Congregatiei pentru Cauza Sfintilor, arhiepiscopul Angelo Beciu, mai multe decrete printre care si cel prin care recunoaste martiriul fetitei nascute in 1928 in localitatea Santana do Cariri.

Recunoasterea "martiriului" este decisiva pentru beatificare, in acest caz nemaifiind nevoie de recunoasterea unui miracol, scrie Agerpres.

Desi nu a fost inca beatificata, fetita este venerata in aceasta zona a Braziliei, unde in cinstea ei a fost ridicat un monument alcatuit dintr-o cruce si o lespede, la care vin in pelerinaj numerosi crestini, precum si un memorial unde sunt pastrate cateva dintre obiectele sale personale.

Potrivit diocezei braziliene din Crato, fata a inceput sa fie hartuita sexual de un baiat inca de la varsta de 12 ani.

Dupa mai multe incercari nereusite, la 24 octombrie 1941, stiind ca Benigna se duce sa ia apa de la o fantana din apropierea casei, baiatul a incercat sa o violeze.Fata s-a impotrivit cu tarie, iar atunci baiatul a ucis-o cu o maceta. Dupa moartea ei, fata a inceput sa fie venerata, fiind considerata o "martira a puritatii si a castitatii".