Justitia spaniola a declarat joi ''abuziva'' demiterea ''din motive tehnice'' a contabilei unui hotel din Insulele Canare, care a fost inlocuita in luna martie cu un program informatic de gestiune, relateaza vineri AFP.







Un tribunal din Las Palmas de Gran Canaria ''a declarat abuziva rezilierea contractului unei lucratoare de la o multinationala turistica, (...) demisa dupa ce a lucrat timp de 13 ani ca functionar, pentru a fi inlocuita cu un program informatic sau 'bot' de gestiune'', conform comunicatului institutiei judiciare.

''Automatizarea prin 'boti' sau roboti, cu singura scuza ca scade costurile, reduce dreptul la munca in favoarea cresterea libertatii companiei'', a argumentat judecatorul in decizia sa.

Hotelul va trebui sa ''reincadreze angajata in termen de cinci zile de la judecata'' sau sa-i majoreze indemnizatia la peste 28.000 de euro, a decis magistratul.

Hotararea, ce poate fi atacata cu recurs, vizeaza o ramura a companiei Lopesa, cu sediul in Gran Canaria, care numara ''peste 4.000 de angajati'', potrivit site-ului sau.

Aceasta multinationala este prezenta in diverse sectoare, precum turism, constructii, imobiliare, agrement si servicii.

Contabila a fost inlocuita cu un instrument de gestiune care, potrivit hotararii judecatoresti, ''indeplineste sarcini intre orele 17:15 si 6:00'' in zilele lucratoare si ''lucreaza 24 de ore in timpul sarbatorilor''.

Angajata a primit o scrisoare de concediere in martie, in care erau invocate ''motive tehnice''.

Judecatorul a ''respins faptul ca acest caz corespunde 'motivelor tehnice' (...) invocate pentru a justifica concedierea obiectiva'', potrivit comunicatului.

Magistratul a subliniat ca reforma dreptului la munca, adoptata in Spania in 2012, cand conservatorii erau la putere, ''nu exonereaza angajatorul de obligatia de a demonstra ca, in mod real si efectiv, trece prin dificultati'', astfel incat aceasta este nevoit sa desfaca un contract de munca, potrivit Agerpres.