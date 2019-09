Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si cinci au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 6,5, produs joi in Insulele Moluce, din estul Indoneziei, au anuntat autoritatile, potrivit DPA.

Cel putin 20 de cladiri au fost avariate in urma seismului care a fortat rezidentii sa-si paraseasca in graba locuintele din Ambon, cel mai mare oras din provincia Maluku, a precizat Albet Simaela, un oficial guvernamental local, responsabil de operatiunile de raspuns in situatii de urgenta.

Cele mai multe dintre victime au decedat dupa ce a fost lovite de fragmente de moloz prabusite, a mai precizat acesta.

"Multe persoane nu s-au reintors in locuinte din cauza zvonurilor neconfirmate referitoare la un nou cutremur", a declarat Simaela pentru DPA.

Simaela a precizat anterior ca printre victime se afla un lector universitar de la Institutul de Stat Islamic din Ambon.

Imaginile publicate de Agentia nationala pentru managementul dezastrelor infatiseaza cladiri cu acoperisurile prabusite si locuitori stand pe presuri in fata locuintelor.

"Seismul s-a produs pe uscat si poate provoca avarii cladirilor care nu sunt consolidate pentru cutremur", a precizat purtatorul de cuvant al agentiei, Agus Wibowo.

Cutremurul s-a produs la circa 37 de kilometri nord-est de Ambon, in provincia Maluku, la ora 08:46 (miercuri, 23:46 GMT), la o adancime de 29,9 kilometri, potrivit Institutului american de geofizica (USGS).

Indonezia, un arhipelag de 17.000 de insule, s-a format prin convergenta a trei mari placi tectonice - indo-pacifica, australiana si euroasiatica - intr-o regiune care face parte din Centura de Foc a Pacificului, cea mai activa zona seismica din lume, potrivit Agerpres.