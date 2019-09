Germania, cea mai mare economie europeana, urmeaza sa rateze in 2020 obiectivele in materie de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera. Cu toate acestea, Berlinul s-a angajat ca pana in anul 2030 sa isi reduca emisiile cu 55% comparativ cu nivelul din 1990.



Potrivit unui document intitulat "Programul pentru protectia climei 2030", din care AFP a obtinut o copie, coalitia la putere in Germania preconizeaza investitii "de ordinul sutelor de miliarde euro", adica cel putin 100 miliarde euro, pentru protectia mediului pana in 2030. Documentul subliniaza ca "investitiile suplimentare in masuri favorabile mediului vor sustine economia si vor imbunatati atractivitatea economica a Germaniei". Concret, Guvernul german ar urma sa se puna de acord asupra unui set vast de masuri destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera in energie, constructii, agricultura, industrie si transporturi. Printre masurile vizate se numara promovarea transporturilor publice si a calatoriilor cu trenul, cresterea pretului calatoriilor cu avionul in Germania si diverse subventii pentru dezvoltarea de automobile electrice sau pentru instalatii de incalzire ecologice. Cele doua partide care formeaza coalitia guvernamentala au opinii impartite cu privirile la finantarea acestor masuri sau a mecanismelor potential nepopulare destinate sa stimuleze gospodariile si companiile sa isi schimbe modul in care se incalzesc sau se deplaseaza, scrie Agerpres. Cu toate acestea, cancelarul Angela Merkel, care a catalogat lupta impotriva incalzirii climei drept o "provocare pentru umanitate", a promis ca vor fi adoptate "decizii importante". Guvernul de la Berlin isi va anunta planul pentru protectia mediului vineri, in aceeasi zi in care este programata o mare greva internationala din partea tinerilor de la Fridays For Future, o miscare creata de suedeza Greta Thunberg si multiple ONG-uri de aparare a mediului.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×