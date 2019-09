Oamenii de stiinta din Noua Zeelanda au denumit o specie de insecta de mici dimensiuni dupa personajul Frodo Baggins, din romanul fantastic ''Lord of the Rings'' (Stapanul Inelelor) de J.R.R. Tolkien, relateaza vineri DPA.





Specia nou descoperita, Psylla frodobagginsi, are mai putin de doi milimetri lungime si apartine unei familii de insecte denumita psyllid (paduchii plantelor).

"Numele a fost ales datorita dimensiunilor mici ale speciei psyllid, dar si pentru ca este endemica din Noua Zeelanda", au precizat vineri Francesco Martoni si Dr. Karen Armstrong intr-un comunicat de presa. Cei doi cercetatori au identificat aceasta insecta in timpul activitatii de cercetare pentru Bio-Protection Research Centre din Noua Zeelanda.

Multe dintre decorurile cinematografice uimitoare in care au fost filmate trilogiile regizate de Peter Jackson, ''The Lord of the Rings'' si ''Hobbit'', au fost instalate chiar in Insula de Sud, acolo unde a fost descoperita Psylla frodobagginsi.

Martoni a descris, in cadrul lucrarii sale de doctorat, diferente considerabile intre cele doua tipuri de psylla colectate din copaci apartinand speciei kowhai in 21 de locuri din Insula de Sud si pe care le-a catalogat in doua specii distincte.

Cercetatorul a mentionat ca ''Psylla frodobagginsi poate fi identificata cel mai usor prin dimensiunile sale mici, culorile deschise si aripile pestrite in mod uniform'' si a sugerat ca cele doua specii vor primi denumirile comune ''greater kowhai psyllid'' (P. apicalis) si ''hobbit kowhai psyllid'' (P. frodobagginsi).

Aceasta insecta din Noua Zeelanda nu este prima vietuitoare botezata dupa un personaj din opera lui Tolkien, ci se alatura unui sir de specii din care fac parte pestele cu cap de sarpe Aenigmachanna gollum, viespea Legolasia, paianjenul Sauron si gasteropodul Smeagal, conform Agerpres.