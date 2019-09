Un atentat cu masina-capcana revendicat de talibani si care viza un imobil al serviciilor de informatii din Qalat, in sudul Afganistanului, s-a soldat cu 10 morti si 85 de raniti, potrivit guvernatorului provinciei Zabul, informeaza joi AFP.

"In aceasta dimineata, o masina-capcana a vizat NDS (serviciile de informatii afgane). Spitalul regional care este situat in acelasi loc a fost distrus in atac. Zece persoane au murit si 85 au fost ranite", a declarat Rahmatullah Yarmal.

Atacul a fost revendicat de un purtator de cuvant al talibanilor, Qari Yousuf Ahmadi: "Am intreprins un atac-martir impotriva NDS", a declarat el intr-un mesaj, afirmand ca cladirea vizata a fost complet distrusa.

Potrivit unei purtatoare de cuvant a Ministerului de Interne afgan, Marwa Amini, atacul a avut loc "in jurul orelor 05:50, cu un camion-capcana, langa spitalul din Zabul".

Afganistanul este, in ultimele zile, scena unei serii de atacuri sangeroase revendicate majoritatea de talibani. Ele intervin in conditiile in care alegeri prezidentiale sunt programate sa aiba loc in 28 septembrie.

Marti, cel putin 48 de persoane au fost ucise in doua atacuri-sinucigase, unul impotriva unui miting electoral al presedintelui Ashraf Ghani in centrul tarii, altul la Kabul, vizand un centru de recrutare al armatei, potrivit Agerpres.

Miercuri, patru civili au fost ucisi intr-un atentat-sinucigas si intr-un asalt impotriva unei cladiri oficiale la Jalalabad (est).