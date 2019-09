Parlamentul Indoneziei a decis la inceputul saptamanii sa creasca varsta minima legala de casatorie in cazul fetelor, de la 16 la 19 ani, decizia fiind salutata miercuri de organizatiile pentru apararea drepturilor omului care o considera o victorie in lupta pentru a pune capat casatoriilor tot mai numeroase intre copii, informeaza dpa.



Luni, Camera Reprezentantilor a Parlamentului indonezian a revizuit legislatia tarii privind casatoriile, ce data din 1974, majorand varsta de casatorie pentru femei la 19 ani.

Varsta de casatorie pentru barbati a ramas neschimbata, la 19 ani, scrie Agerpres.

"Suntem recunoscatori. Chiar daca am dorit cresterea varstei (de casatorie a femeilor) la 21 de ani, cel putin 19 ani nu mai inseamna minore. Este un compromis, pentru ca stim ca mai sunt unii oameni care se opun (schimbarii)", a declarat Budi Wahyuni, vicepresedintele Comisiei Nationale privind Violenta impotriva Femeilor.

Potrivit Fondului International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF), Indonezia se situeaza pe locul opt in lume in ceea ce priveste numarul de nasteri in randul minorelor, cu aproape 1,5 milioane, in conditiile in care 14% dintre fetele din aceasta tara se casatoresc inainte de 18 ani.

Tentativa precedenta a activistilor de a modifica legislatia a esuat cand Curtea Constitutionala a Indoneziei a respins in 2015 o petitie in vederea cresterii varstei minime legale de casatorie pentru fete. Insa, printr-o decizie surprinzatoare luata in decembrie, Curtea, intr-o alta componenta, a cerut Parlamentului sa revizuiasca legislatia ca raspuns la o petitie inaintata de femei care se casatorisera cand inca erau minore.