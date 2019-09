Templul Tigrilor, o atractie turistica din Thailanda, a invinuit luni guvernul de la Bangkok pentru moartea a zeci de tigri confiscati de autoritati din acest sanctuar in 2016, negand rapoartele oficiale care afirma ca felinele au decedat ca urmare a consangvinizarii si a unor boli, potrivit Reuters.



Templul budist, situat la vest de capitala Bangkok, era o cunoscuta destinatie turistica, unde vizitatorii isi faceau selfie-uri cu animalele si hraneau puii de tigri cu biberonul, pana cand, in 2016, autoritatile au confiscat 147 de tigri, in urma presiunilor internationale privind traficul cu animalele salbatice.

De atunci, 86 dintre animalele care traiau in doua sanctuare dedicate vietii salbatice, aflate in grija statului, au decedat in urma unor deficiente imunitare cauzate de consangvinizare, animalele devenind astfel vulnerabile la boli mortale, au precizat autoritati din domeniul conservarii vietii salbatice, potrivit Agerpres.

Administratorul templului a negat acest lucru luni. "Nu au decedat din cauza consangvinizarii", a declarat Athithat Srimanee pentru Reuters.

"Cand au perchezitionat templul acum trei ani, nu au spus nimic despre existenta unei infectii si avem de-a face cu fuga de responsabilitate", a spus acesta, acuzand autoritatile ca au inchis animalele in custi de mici dimensiuni.

"La templu, in ciuda lipsei de cunostinte academice, am actionat cu blandete, iar tigrii au locuit in spatii largi, nu in custi".

In ciuda perchezitiilor si a acuzatiilor din 2016 privind suspiciuni de legaturi cu traficantii de animale salbatice, templul thailandez - a carui denumire oficiala este Wat Pa Luang Ta Bua - ramane o importanta atractie turistica si un sanctuar privat dedicat vietii salbatice, unde vizitatorilor li se permite sa hraneasca in mod gratuit animalele. Reprezentantii templului au negat orice legaturi cu traficantii de animale.

Guvernul neaga acuzatiile si sustine ca tigrii au fost bine ingrijiti

In prezent, sanctuarul gazduieste 400 de caprioare, peste 300 de pauni, un leu si numeroase alte animale aflate in grija sa.

Autoritatile thailandeze au sustinut luni ca tigrii au fost ingrijiti corespunzator in cadrul sanctuarelor administrate de guvern si ca acestia s-au infectat cu virusul distemper canin sau paralizie laringiana, intrucat consangvinizarea le-a distrus sistemul imunitar.

"Au fost sase tigri (la inceput in templu), iar mai tarziu, numarul lor a sporit la 147 sau chiar mai mult, asa ca au existat mereu riscuri si am aflat totodata ca sanatatea lor nu era buna nici inainte", a precizat luni Pattarapol Maneeorn, un veterinar din cadrul Departamentului Parcurilor Nationale, Viata Salbatica si Conservarea Plantelor.

"Fondul genetic le-a slabit organismul si i-a predispus la riscul infectiilor", a precizat acesta in cadrul unei conferinte de presa.