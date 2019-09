O fetita americana, care s-a scaldat intr-un rau din Texas, Statele Unite, a murit, luni, din cauza unei infectii provocate de o amiba ''devoratoare de creier'', au anuntat familia ei si media, citate de AFP.



Lily Mae Avant, in varsta de 10 ani, a inceput sa acuze dureri de cap la 8 septembrie, simptom urmat la scurt timp de febra.

Dupa spitalizarea de urgenta, medicii au descoperit prezenta ''unei amibe foarte rare si agresive'', potrivit familiei copilului, scrie Agerpres.

''Frumoasa noastra fetita este (...) in bratele lui Iisus'', a scris familia, luni, intr-un grup de Facebook creat dupa imbolnavirea ei.

Fetita se scaldase in raul Brazos

Departamentul de Sanatate din Texas a confirmat presei locale ca ea a contractat o infectie cu amiba Naegleria fowleri, care prefera apele dulci si calde ale lacurilor si raurilor, dar si izvoarele geotermale si piscinele insalubre.

''Amiba este prezenta in cursurile de apa dulce din Texas si in alte locuri din Statele Unite. Cazurile sunt extrem de rare, desi milioane de oameni inoata in lacuri si rauri in fiecare an", a declarat purtatorul de cuvant al departamentului, Chris Van Deusen.

Aceasta amiba patrunde in nari si ajunge apoi la creier, provocand migrene severe, hipertermie, probleme la nivelul gatului si varsaturi, vertij, letargie, confuzie si halucinatii.

Anul trecut, un barbat in varsta de 29 de ani din New Jersey, Statele Unite, pe nume Fabrizio Stabile, a murit la doar o zi dupa ce a fost diagnosticat cu infectie provocata de aceasta amiba. Fluidul cerebrospinal a fost testat pozitiv pentru Naegleria fowleri, care a provocat o infectie rara ce a fost diagnosticata la numai 143 de cazuri din Statele Unite in ultimii 55 de ani, a mentionat la acea vreme familia barbatului.