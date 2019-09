Catelusa Ellie Mae a ajuns la un cabinet veterinar intr-o stare deplorabila: bolnava si acoperita de peste 5 kilograme de blana incalcita si murdara, urat mirositoare.

Veterinarii au avut de-a face unul dintre cele mai complicate cazuri de acest gen, noteaza Bored Panda. Ingrijirea de care a avut parte catelusa i-a schimbat nu doar infatisarea, ci i-a salvat viata.

Animalul fusese adus intr-o ladita de transport, pentru ca nu se putea deplasa sau misca singur. El a fost gasit in casa stapanului sau, care murise, de cei trimisi sa curete locuinta. Catelusa are mai multe probleme de sanatate, unele dintre ele puse pe seama faptul ca nu a mai putut sa isi foloseasca muschii, urmand ca afectiunile sa fie tratate pe parcurs.

Intreaga procedura de indepartare a blanii a durat cinci ore. La doua saptamani de la interventie, catelusa este complet schimbata.

5 hrs. after the work was done, she was ready to go outside. She stumbled a bit as she hadn't walked in some time. Now two weeks later she's stronger, loves to explore and greets everyone with a sweet face and a happy demeanor. You wouldn't know she was the same dog as before. pic.twitter.com/Gc9VOl5nxo