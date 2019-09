Peste jumatate dintre tigrii pe care autoritatile thailandeze i-au confiscat in 2016 de la un Templu al Tigrilor au murit din cauza unei boli virale, in conditiile in care sistemele lor imunitare era slabite in urma consangvinizarii, au informat mass-media locale, citate de Reuters.



Templul budist, situat la vest de capitala Bangkok, era o cunoscuta destinatie turistica unde vizitatorii isi faceau selfie-uri cu animalele si hraneau puii cu biberonul, pana cand, in 2016, autoritatile au confiscat circa 150 de tigri, in urma presiunilor privind traficul cu animalele salbatice, scrie Agerpres. Animalele confiscate au fost transferate in doua sanctuare dedicate vietii salbatice, aflate in grija statului, insa in curand a devenit evident ca acestea erau in pericol sa se infecteze cu virusul distemper canin, a declarat un responsabil din cadrul Departamentului pentru parcuri nationale si viata salbatica. "Cand am luat tigrii, am observat ca nu aveau o imunitate buna din cauza consangvinizarii", a precizat Prakit Vongsrivattanakul pentru postul public MCOT in weekend. "I-am tratat pe masura ce au aparut simptomele", a explicat acesta. Responsabilul nu a oferit si o cifra pentru numarul de tigri decedati, insa televiziunea publica PBS a relatat ca 86 dintre cei 147 de tigri salvati au murit. Templul se promovase de mai multi ani ca un sanctuar dedicat vietii salbatice, insa, intr-un final, responsabilii sai au fost cercetati, fiind suspectati de legaturi cu traficantii de animale. Activistii pentru drepturile animalelor i-au acuzat pe calugarii templului de cresterea ilegala de tigri, in timp ce unii vizitatori au povestit ca animalele pareau drogate. Calugarii au negat aceste acuzatii. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

