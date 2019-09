Peste 160 de pompieri se luptau duminica sa stinga un incendiu major, izbucnit la aproximativ 60 de kilometri de Atena, din cauza vanturilor puternice, au informat autoritatile, citate de AFP.



Potrivit pompierilor, incendiul a fost raportat cu o zi inainte in muntii din apropierea statiunii Loutraki, aflata la vest de capitala.

"Focul arde in apropierea varfului muntelui", a declarat seful adjunct al operatiunilor, Stefanos Kolokouris, pentru televiziunea publica ERT. "Incercam sa delimitam un perimetru, dar terenul este foarte accidentat, cu rape", a explicat el.

Patru bombardiere cu apa si sase elicoptere participa la operatiuni. Din lipsa drumurilor de acces, doua escadroane de pompieri au fost transportate pe varful muntelui de un elicopter Super Puma, potrivit agentiei nationale de presa ANA.

Autoritatile au evacuat 50 de persoane dintr-o manastire sambata, dupa izbucnirea incendiului, insa au subliniat ca nicio alta zona nu a fost amenintata, scrie Agerpres.

Pompierii au relatat duminica ca au fost solicitati sa intervina in circa 80 de incendii in ultimele 24 de ore. De la inceputul anului, in zonele urbane si rurale, au fost inregistrate peste 9.600 de incendii.