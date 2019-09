Un barbat in varsta de 32 de ani a fost retinut pe aeroportul international Indira Gandhi din New Delhi, dupa ce s-a deghizat intr-un batran de 81 de ani, in incercarea de a ajunge in New York, informeaza CNN.



Intr-un scaun cu rotile, cu o barba alba, un turban pe cap, ochelari supradimensionati, tunica si pantaloni albi, barbatul s-a prezentat la controlul de securitate pe cel mai aglomerat aeroport din India. "S-a prefacut ca e extrem de batran, fragil si infirm", a mentionat un oficial de la fortele de securitate pentru CNN. La perchezitie insa, pasagerul s-a aratat necooperant, ceea ce le-a dat de gandit autoritatilor. "Agentul nostru a rugat persoana din scaunul cu rotile sa se ridice. A spus ca nu poate face asta. Atunci a fost intrebat daca se poate tine pe picioare cu ajutor. A acceptat in cele din urma sa se ridice", moment in care ofiterului i-a atras atentia un detaliu important; desi barba si parul erau complet albe, radacinile erau negre. Desi a incercat sa evita contactul vizual si a prezentat documente ce ar atestat ca era nascut i 1938, oficialii nu s-au lasat pacaliti, potrivit adevarul.ro. "Era evident ca nu avea cum sa aiba 81 de ani. Pielea sa arata a unei persoane mult mai tinere", a mai precizat oficialul de la fortele de securitate. Dupa indelungi insistente, barbatul a recunoscut ca este Jayesh Patel, rezident in statul Gujarat, si ca are, de fapt, 32 de ani. El a fost retinut si predat autoritatilor pentru imigratie. Pana la acest moment nu se cunosc motivele pentru care tanarul a recurs la acest gest, de ce s-a dat drept altcineva. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

