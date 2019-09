Candidatul Belgiei pentru un post de comisar european, ministrul de externe Didier Reynders, face obiectul unor cercetari preliminare legate de spalare de bani in Republica Democratica Congo, au indicat autoritatile belgiene si doua cotidiane, citate duminica de Reuters.



Acuzatiile in acest sens au fost lansate de un fost membru al serviciilor secrete belgiene, a mentionat sambata seara procuratura tarii, fara a da alte detalii.

Ancheta, dezvaluita initial de ziarele L'Echo si De Tijd si aflata intr-o faza incipienta, are loc in contextul in care Reynders candideaza pentru postul de comisar al Uniunii Europene pentru justitie, al carui titular este responsabil cu garantarea statului de drept in intregul bloc comunitar.

In ce-l priveste, Didier Reynders a declarat pentru agentia de presa belgiana Belga, preluata de AFP, ca "nu are cunostinta" de o astfel de ancheta si a precizat ca i-a cerut avocatului sau sa-i "apere drepturile" si sa "dezminta alegatiile" publicate de media, scrie Agerpres.

"E vorba fara indoiala de o inscenare provenita de la acelasi rauvoitor care incearca intr-una sa faca rau", a spus la randul sau purtatorul de cuvant al candidatului belgian, John Hendricks.