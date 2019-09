O echipa de chirurgi de la spitalul Parirenyatwa, din capitala Harare, i-a extirpat unei femei in varsta de 48 de ani un chist renal de 12,3 kilograme, cel mai mare extirpat din lume, relateaza EFE.



"Chirurgia a doborat un record in baza publicatiilor si revistelor internationale", a declarat mass-mediei directorul spitalului, Jacob Maunganidze, la incheierea interventiei. Operatia, condusa de urologul Shingirai Meki, a durat 3 ore si a fost periculoasa si complicata, deoarece pacienta a pierdut mult sange, dar s-a incheiat pana la urma cu succes.

Spitalul Parirenyatwa "este mandru de cele intamplate. In mod normal nu invitam mass-media la orice operatie a noastra, dar aceasta a fost extraordinara", a comentat directorul spitalului, fara sa precizeze cand a fost realizata interventia.

Anteriorul record mondial il detinea un chist extirpat in Japonia de 11,5 kilograme.

Potrivit spitalului din Zimbabwe operatia a costat doar 2.000 de dolari, in conditiile in care in strainatate o astfel de interventie poate ajunge pana la 11.000 de dolari, scrie Agerpres.

Pacienta, Milka Gwatiringa, a marturisit ca a vrut initial sa se opereze la un centru din Africa de Sud pentru a primi un tratament mai bun, dar avand in vedere costurile ea ales pana la urma spitalul Parirenyatwa din Zimbabwe. Chistul care ii fusese diagnosticat in urma cu 11 ani avea 33 de cm lungime si 30 de cm latime, dimensiuni neobisnuite in intreaga lume.

Nu este prima interventie din tara care bate recorduri, avand in vedere ca, in 2014, la un alt spital din capitala o echipa de 50 de medici a realizat prima separare a doua siameze, unite in partea de jos a pieptului in dreptul abdomenului si care imparteau un singur ficat.