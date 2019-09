JK Rowling a donat 18 milioane de euro Clinicii pentru Neurologie Regenerativa, centru care poarta numele mamei sale decedate. Suma va servi ca sprijin pentru cercetarile privind scleroza multipla.





Centrul de stiinta poarta numele mamei scriitorei si a fost fondat cu ajutorul lui J.K. Rowling la Universitatea din Edinburgh. Aceasta a mai donat, in anul 2010, 11 milioane de euro, dupa ce mama sa a murit la 45 de ani, in 1990, in urma unor complicatii puse pe seama sclerozei multiple.

Investitia facuta de autoarea seriei Harry Potter va duce la crearea de noi facilitati care sa imbunatateasca modul in care oamenii de stiinta studiaza boala care afecteaza sistemul nervos central, scrie LADbible. Se doreste astfel gasirea unor metode de a trata sau imbunatati viata celor care primesc acest diagnostic dar si de Alzheimer sau Parkinson.

Vedeta a spus: "Atunci cand clinica Anne Rowling a fost prima oara fondata, nimeni nu ar fi putut prevedea progresul incredibil care s-ar face in domeniul neurogoliei regenerative (...) Este o chestie de mandrie pentru mine, faptul ca aceasta clinica a combinat ambitiile inalte cu lucrurile practice, sprijin si ingrijire pentru persoanele cu scleroza, indiferent de stadiu si tip."

Orasul Edinburgh este important pentru scriitoare pentru ca acesta a inceput sa scrie cartile Harry Potter stand intr-o cafenea a orasului, in timpul zilei.

Averea lui J.K. Rowling este estimata de Sunday Times Rich List la 750 de milioane de lire sterline. De-a lungul timpului aceasta a donat milioane de lire sterline pentru mai multe organizatii de caritate.

In urma cu cateva luni, scriitoare a anuntat ca va lansa patru povestiri scurte inspirate de acelasi univers Hogwarts din care face parte si Harry Potter.