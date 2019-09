Un fan care se afla in tribune in timpul unei competitii de fotbal din Turcia a devenit vedeta peste noapte. Asta pentru ca omul, cu o alura de copil, a fost filmat in timp ce fuma. Insa s-a dovedit a fi un barbat in varsta de 36 de ani.







Inregistrarea video cu "copilul" care fumeaza in timpul unui meci caritabil, in cadrul caruia se strangeau fonduri pentru cei bolnavi de cancer, a socat utilizatorii din retelele de socializare. La scurt timp de la postarea clipului de doar cateva secunde, oamenii l-au viralizat pentru a incerca sa il identifice pe baiat. Dupa o intreaga campanie pe Twitter s-a descoperit ca acesta este de fapt un barbat in varsta de 36 de ani, conform unor relatari din stirile locale, noteaza Metro.co.uk. Initial, suporterul parea a fi un copil destul de mic, care poarta un tricou si o esarfa insciptionate cu tema echipei Bursapor. Acesta este vazut cum trage cu putere dintr-o tigara, in timp ce asteapta ca echipele sa inceapa meciul. Este vazut stand langa un alt baiat, care ii este de fapt fiu. Identitatea i-a fost confirmata si de jucatorul de fotbal Yüreğini Koy Ortaya, pe contul personal de Instagram. Se pare, insa, ca persoana ar putea fi sanctionata, din moment ce este ilegal sa se fumeze in spatiile publice din Turcia. Interdictia se aplica si pe stadioanele de fotbal, iar amenda poate ajunge pana la 13 lire. View this post on Instagram “Sigara içen çocuk” diye paylaşsigim arkadaşın 36 yaşında olduğu ortaya çıkdi #fenerbahce #YüreğiniKoyOrtaya A post shared by Yüreğini Koy Ortaya (@yureginikoyortaya) on Sep 8, 2019 at 11:59am PDT

