Legendarul baschetbalist american Michael Jordan, fost jucator in NBA, a anuntat marti ca a donat 1 milion de dolari organizatiilor umanitare pentru ajutorarea populatiei din Bahamas, afectata de trecerea uraganului Dorian, care a lovit puternic arhipelagul, relateaza AFP.

''Sunt devastat de distrugerea provocata de uragan in Bahamas'', a declarat Jordan, care detine o proprietate in arhipelag, intr-un comunicat postat pe contul sau de Twitter. ''Inima mea este alaturi de toti cei care sufera si care au pierdut persoanele dragi'', a adaugat fostul jucator de la Chicago Bulls, de sase ori campion NBA in anii '90.

Proprietar al Charlotte Hornets, Jordan a precizat ca doreste sa aleaga organizatiile nonprofit carora le va dona aceste fonduri. "Oamenii din Bahamas sunt puternici si rezistenti si sper ca aceasta donatie va fi utila pentru a-si reveni de pe urma acestui dezastru", a incheiat fostul jucator de baschet.

Pe langa Michael Jordan, care a donat 2 milioane de dolari in noiembrie 2018, dupa ce uraganul Florence a facut ravagii in Carolina de Nord si Carolina de Sud, Micky Arison, proprietar al Miami Heat, si-a anuntat la randul sau intentia de a dona 1 milion de dolari.

Uraganul Dorian lasat in urma cel putin 50 de morti in Bahamas, in timp ce numerosi locuitori sunt in continuare dati disparuti, conform unui bilant provizoriu, emis luni seara de politia din arhipelag. In total, 42 de victime au fost gasite pe insula Great Abaco, iar 8 au fost descoperite pe insula Grand Bahama. Autoritatile locale au estimat, insa, ca numarul total al deceselor ar putea fi mai mare.

La mai bine de o saptamana dupa ce a fost lovit in plin de uraganul Dorian, nordul arhipelagului Bahamas ramane cufundat in haos, iar faza de urgenta nu s-a incheiat, prioritatea fiind evacuarea sinistratilor de pe insulele cele mai devastate, potrivit Agerpres.