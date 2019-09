Doi copii in varsta de doi ani, foarte buni prieteni, au devenit subiect de discutie in mediul online. Asta dupa ce intr-o inregistrare facuta pe strazile din New York se observa cum micutii, care nu se mai vazusera de doua zile, alearga unul catre celalalt, incantati peste masura ca se revad. Reactia lor i-a inspirat pe oameni sa discute clipul care s-a viralizat in scurt timp de la postarea pe Facebook.





Cu peste 2.400 de distribuiri si vizualizari ce se apropie de 100.000, clipul postat de tatal unuia dintre baieti surprinde un moment emotionant. Se observa cum cei doi baieti sunt filmati alergand entuziasmati unul catre celalalt, cand isi dau seama ca sunt foarte aproape de a se revedea. Michael Cisneros a distribuit filmuletul care a primit doar reactii pozitive, comentariile venite de la straini remarcand prietenia dintre cei doi copii care se imbratiseaza puternic si rad impreuna. Barbatul a spus ca acestia s-au intalnit in urma cu un an si ca sunt de nedespartit de atunci, fiind complici la multe nazbatii, scrie Dailymail. In postarea care insoteste clipul, Cisneros a scris: "Este joi. Acestia doi nu s-au mai vazut de marti. Atat de multe sentimente, este minunant. Atata recunostinta." T

