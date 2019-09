Un britanic afirma ca a cheltuit aproape 30.000 de lire sterline (33.500 de euro) din economiile reprezentand mostenirea fiului sau pentru a contesta fara succes in justitie o amenda de 100 de lire sterline (112 euro) pentru exces de viteza, a informat marti BBC, relateaza AFP.



Richard Keedwell, un inginer pensionat, in varsta de 71 de ani, sustine ca a fost in mod nedrept depistat cu o viteza de 56 de km pe ora intr-o zona in care era viteza era limitata la 48 de km pe ora, in timpul unei excursii la Worcester (vestul Angliei) in 2016.

El a contestat amenda in instanta, insa batalia judiciara a durat trei ani, pana cand a pierdut in apel in august.

Septuagenarul, care denunta un sistem judecatoresc 'foarte deficitar', a cheltuit 'cea mai mare parte' din cele 30.000 de lire sterline din mostenirea fiului sau pentru a plati cheltuielile de judecata si onorariile avocatilor, scrie Agerpres.

'Regret ca am cheltuit aceasta suma', a declarat el pentru BBC. 'Am vrut doar sa obtin dreptate', a mai spus el.

El a angajat un expert in electronica care a explicat instantei ca radarul ar fi putut fi declansat din greseala sau de catre un alt vehicul de pe banda adiacenta.

Crown Prosecution Service (CPS), insarcinat cu urmaririle judiciare in Marea Britanie, a declarat BBC ca acest caz a implicat 'o multitudine de probleme' care au contribuit la prelungirea duratei sale.