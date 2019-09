Fostul campion german de Formula 1 Michael Schumacher a fost internat in spitalul Georges-Pompidou din Paris, luni dupa-amiaza, ''pentru a fi tratat in cel mai mare secret'', potrivit cotidianului Le Parisien, citat de AFP.



Contactata de AFP, Asistenta publica-Spitale din Paris (AP-HP) ''nici nu a confirmat, nici nu a infirmat'' informatia, care tine de ''secretul medical''.

De asemenea, nu a putut fi obtinuta nicio reactie din partea anturajului fostului pilot, in varsta de 50 de ani.

Potrivit informatiilor publicate de cotidianul francez, Schumacher a fost internat intr-o unitate de supraveghere permanenta a serviciului de chirurgie vasculara, condus de profesorul Philippe Menasché, ''pioner al terapiei celulare pentru tratarea insuficientei cardiace''.

Schumacher, care a castigat sapte titluri de campion mondial de Formula 1, ''beneficiaza de perfuzii cu celule stem care sunt introduse in organism pentru a obtine o actiune anti-inflamatoare sistemica, adica in tot organismul'', afirma Le Parisien, potrivit Agerpres.

''Tratamentul ar trebui sa inceapa marti dimineata, pacientul urmand sa paraseasca spitalul, in principiu, miercuri'', precizeaza publicatia, conforma careia fostul pilot german ''ar mai fi fost internat de doua ori la spitalul Georges-Pompidou, in primavara acestui an''.

Schumacher nu a mai fost vazut in public de la accidentul la cap suferit la schi in data de 29 decembrie 2013, la Meribel, in Alpii francezi. Aproape orice informatie nu a putut fi obtinuta de atunci in privinta starii sale de sanatate, dar, potrivit unor neurologi reputati, pilotul, iesit tehnic din coma, se afla intr-om stare vegetativa.