O femeie in varsta de 67 de ani a decedat in urma ranilor suferite in urma unei explozii produse in weekend la un targ culinar traditional organizat in regiunea Siegerland din vestul Germaniei, relateaza luni DPA.



Femeia a decedat luni dimineata, a anuntat un purtator de cuvant al politiei. Alte cinci persoane se afla in stare grava la spital. Potrivit purtatorului de cuvant al politiei, acestea au arsuri grave, iar una dintre ele a suferit un infarct. Explozia s-a produs duminica in timpul unui festival organizat in localitatea Freudenberg-Alchen din vestul Germaniei, iar politia suspecteaza ca grasimea aflata intr-o tigaie a luat foc. In total, 14 persoane au fost ranite. Desi nu este clar deocamdata ce anume a provocat explozia, politia a exclus o acumulare de gaz si considera ca, cel mai probabil, precipitatiile care s-au produs in zona ar fi intrat in contact cu grasimea care fierbea intr-una dintre tigaile folosite la targul culinar, scrie Agerpres. Circa o suta de persoane se aflau in zona festivalului in momentul exploziei. Procurorii au lansat o ancheta pentru a stabili cu exactitate circumstantele producerii exploziei.

