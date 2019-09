Uraganul Dorian a fost retrogradat la categoria 1, vineri dimineata, in timp ce se apropia de coastele statului american Carolina de Nord, au anuntat serviciile meteorologice din Statele Unite, citate de AFP.



Conform celui mai recent buletin informativ emis de Centrul National pentru Uragane (NHC), intensitatea uraganului a scazut, fenomenul fiind insotit de viteze ale vantului de circa 150 de kilometri la ora.

NHC a indicat ca ''se asteapta o slabire lenta in urmatoarele zile'' a uraganului.

''Cu toate acestea, Dorian va ramane un uragan puternic, in timp ce centrul sau se deplaseaza in apropierea sau de-a lungul coastei Carolina de Nord'', se precizeaza in buletinul NHC.

Bilantul in urma trecerii uraganului Dorian prin Bahamas a crescut la 30 de morti, a anuntat joi premierul tarii, Hubert Minnis.

Minnis a dezvaluit numarul deceselor intr-un interviu telefonic acordat joi seara postului CNN si a declarat ca evenimentul meteorologic a produs ''o devastare care se va simti timp de mai multe generatii''.

Bilantul anterior indicat 20 de decese, insa autoritatile se tem ca cifra finala, ce va fi transmisa dupa finalizarea operatiunilor de cautare si salvare, ar putea fi mult mai mare, noteaza AFP.

Circa 70.000 de persoane din Bahamas au ''nevoie imediata'' de ajutor umanitar, a anuntat anterior Organizatia Natiunilor Unite (ONU), scrie Agerpres.

Dupa ce a distrus Bahamas, Dorian si-a facut simtita prezenta joi noaptea in Carolina de Nord si Carolina de Sud, uraganul fiind insotit de viteze mari ale vantului si ploi torentiale care au provocat pene de curent pe suprafete mari in ambele state americane. Peste 260.000 de locuinte si sedii comerciale au ramas joi noaptea fara energie electrica in statele Carolina de Sud si Georgia, relateaza Reuters.

Guvernatorii din statele vizate de trecerea uraganului au declarat stare de urgenta. Scolile au fost inchise, au fost puse la dispozitie adaposturi si au fost desfasurati militari pentru a ajuta in cadrul operatiunilor de salvare.

Dorian a provocat cel putin trei tornade in regiune, au anuntat autoritatile. Dintre cele cel putin patru decese asociate furtunii, raportate in Statele Unite, trei au fost consemnate in comitatul Orange din statul, Florida, in timpul pregatirilor pentru trecerea uraganului sau a operatiunilor de evacuare, a anuntat biroul primarului. De asemenea, in Carolina de Nord, un barbat in varsta de 85 de ani a cazut de pe o scara in timp ce isi baricada locuinta, a indicat guvernatorul regiunii, citat de Reuters.