Premierul britanic, Boris Johnson, si-a continuat joi declaratiile politice in fata elevilor unei scoli de politie, in nordul Angliei, in timp ce uneia dintre tinerele prezente i s-a facut rau, atragandu-si critici vehemente din partea opozantilor sai, noteaza AFP.

Tanara politista se afla in primul rand al unei promotii de cadeti ai politiei din Yorkshire, chiar in spatele premierului, cand a dat semne ca ii este rau. Boris Johnson s-a intors spre ea si a intrebat-o daca se simte bine. Apoi a continuat sa vorbeasca, netulburat, in timp ce politista a lesinat. "Imi pare rau. Cred ca este un semn ca trebuie sa inchei rapid", a comentat el ironic. Cateva momente mai tarziu, tanara si-a revenit inainte ca seful guvernului sa isi termine discursul. Incidentul a fost repede comentat pe retelele sociale, declansand un val de critici. "Johnson i-a facut sa astepte pe acesti elevi-politisti si, fara mirare, unul dintre ei pare sa fi suferit o sincopa", a scris pe Twitter ministrul de interne din cabinetul-fantoma laburist, Diane Abbott. "A vazut ce se intampla si a ignorat-o. Asta spune tot ce trebuie sa stiti despre ce fel de om este si cat pret pune pe politie", a adaugat ea. Prim-ministrul a sosit cu intarziere de peste o ora la scoala de politie din Wakefield pentru a tine un discurs consacrat securitatii publice, in plina criza politica legata de Brexit, potrivit site-ului Agerpres. "Este un abuz de putere al lui Boris Johnson pentru ca a obligat atatia elevi-politisti sa isi inceteze cursurile si activitatea pentru a se angaja intr-o manevra politicianista", a comentat la randul ei o deputata laburista, Yvette Cooper. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

