Fosta Prima Doamna a statului Honduras, Rosa Elena Bonilla, a fost condamnata joi la 58 de ani de inchisoare de un tribunal anticoruptie, fiind acuzata de deturnare de fonduri care erau alocate pentru programe sociale, relateaza dpa.



Ea este sotia lui Porfirio Lobo, care a fost presedinte al tarii din 2010 pana in 2014.

Bonilla a fost acuzata ca a gestionat necorespunzator aproximativ 500.000 de dolari dintr-un cont in care biroul ei primea fonduri pentru programe sociale. Ea a redirectionat fondurile catre contul personal cu sase zile inainte de incheierea mandatului prezidential al sotului ei, potrivit procurorilor.

Femeia, in varsta de 52 de an, se afla in arest din februarie 2018. Avocatii acesteia au declarat ca vor contesta sentinta, care a fost anuntata miercuri.

Ancheta a fost efectuata de o misiune anticoruptie, MACCIH, din cadrul Organizatiei Statelor Americane (OSA) care parea sa salute joi sentinta, remarcand independenta sistemului judiciar din Honduras.

''Judecatorii vor decide ... cu impartialitate, pe baza faptelor si in acord cu legea, fara nicio restrictie si fara influente'', se arata intr-un mesaj postat pe Twitter de MACCIH care a citat o declaratie a ONU din 1985.

Fostul asistent personal al Rosei Elena Bonilla, Saul Escobar, a fost condamnat la 48 de ani de inchisoare. Insa, in practica, legea din Honduras limiteaza perioada de executare a pedepsei cu inchisoarea la 30 de ani, scrie Agerpres.

Lobo il acuzase pe secretarul general al OSA, Luis Almagro, si pe actualul presedinte al Honduras, Juan Orlando Hernandez, ca i-au "linsat" sotia in incercarea de a acoperi ''acte de mega-coruptie'' comise de acesta din urma.