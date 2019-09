Orasul american New York a dezvaluit joi cea mai recenta arma in lupta cu sobolanii care bantuie prin tunelurile de metrou si cauta resturi in cosurile de gunoi: capcanele cu alcool, relateaza vineri AFP.



Municipalitatea celei mai importante metropole americane duce un indelungat razboi impotriva sobolanilor si cheltuie milioane de dolari pentru a reduce populatia acestor rozatoare, care era estimata in 2014 la aproximativ 2 milioane.

Pana in prezent au fost utilizate diverse metode, de la contraceptie sau gheata carbonica (pentru asfixiere), pana la pubele inteligente.

Principiul utilizat de Ekomille, un dispozitiv prezentat joi de municipalitate, consta in ademenirea sobolanului intr-un container de circa 60 de centimetri inaltime cu ajutorul momelii. Un senzor declanseaza apoi un mecanism, iar animalul cade intr-un lichid alcoolizat din containerul cu o capacitate de pana la 80 de carcase de sobolani, scrie Agerpres.

"Ii face knockout si sfarsesc prin a se ineca'', a explicat reporterilor Anthony Giaquinto, presedintele Rat Trap Inc., care importa aceste utilaje din Italia.

Aproximativ 107 sobolani au fost ucisi astfel intr-un interval de o luna, in perioada de testare desfasurata in apropierea Brooklyn Borough Hall din New York, au declarat responsabilii in fata jurnalistilor invitati sa vada un container plin cu sobolani morti plutind intr-un lichid verde.

Procedeul este ''uman si ecologic'', a declarat presedintele Brooklyn Eric Adams, care a anuntat ca tehnica va fi folosita in mai multe raioane ale cartierului pe care il reprezinta, in special in cele mai infestate.

New York se confrunta cu o ''criza'' a sobolanilor, traumatizanta pentru anumite familii, a spus Eric Adams.

In 2017, primarul New York, Bill de Blasio, a prezentat un plan de amploare impotriva sobolanilor, de 32 de milioane de dolari.