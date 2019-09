Vasile Petrisor Cioroaba, un tanar fotbalist roman in varsta de 18 ani, a fost dat disparut de familia sa, sambata. Dupa doua zile, baiatul a fost gasit mort, iar cauza ar fi fost un accident rutier, provocat de un barbat in varsta de 24 de ani.

Tanarul a crescut in orasul Palazzo Pignano, din provincia Cremona, Italia, iar parintii lui provin din comune din zona Moldovei.

In ziua de sambata, Vasile plecase la un magazin din apropierea casei, pentru a face cumparaturi, potrivit antena3.ro.

Pentru ca nu s-a mai intors acasa, parintii lui l-au dat disparut, iar cautarile baiatului au fost facute in zona in care se presupunea ca fusese vazut ultima data.

Luni, in jurul pranzului, pentru ca vazuse ca Vasile fusese dat disparut chiar in zona in care acesta a avut un accident rutier, un barbat in varsta de 24 de ani s-a prezentat la sediul carabinierilor pentru a marturisi incidentul.

Politistii s-au dus in zona in care barbatul de 24 de ani a produs accidentul, iar acolo au gasit trupul neinsufletit al lui Vasile Cioroaba. Baiatul nu fusese vazut de nimeni, din cauza faptului ca, in urma impactului, acesta a fost aruncat dincolo de parapetul metalic al soselei, in niste boscheti, potrivit site-ului adevarul.ro.

Soferul care a produs accidentul a marturisit ca adormise la volanul masinii in momentul producerii impactului si din acest motiv nu a stiut ca a lovit o persoana.