Isi fac selfie, fura obiectele abandonate...succesul mondial al mini-serialului "Chernobyl" a adus o noua generatie de turisti in locurile unde a avut loc cel mai grav accident nuclear din istorie, spre disperarea ghizilor locali, transmite AFP.



Salutat de critici si de public, mini-serialul realizat de HBO despre catastrofa produsa in 1986 la centrala nucleara din orasul Cernobil, in fosta Uniune Sovietica, a readus in memorie cum explozia unui reactor nuclear a dus la raspandirea unui nor radioactiv deasupra Europei.

Astazi, o zona de protectie cu o raza de 30 de kilometri in jurul centralei din nordul Ucrainei este in continuare nelocuita, insa o mica parte este deschisa turistilor. In ultimele luni, din ce in ce mai multi turisti cauta locurile pe care le-au vazut in serial, care a fost filmat in Lituania, spune cu regret ghidul oficial al centralei nucleare, Yevgen Goncharenko.

"Nu mai au nevoie de informatii, vor doar sa isi faca un selfie", afirma Goncharenko.

Directorul centrului de informare din Cernobil, Oleksandr Syrota, sustine ca unele agentii de turism ofera in prezent vizite la Cernobil ca pe un "fast food", o experienta turistica rapida si facila. Si tendinta va continua: in luna iulie, noul presedinte al Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a semnat un decret care vizeaza incurajarea dezvoltarii zonei Cernobil ca atractie turistica, scrie Agerpres.

La 27 de ani, brazilianul Louis Carlos nu stia nimic despre dezastrul de la Cernobil inainte de serialul HBO. Insa, filmul l-a motivat sa calatoreasca in Ucraina, pentru a afla mai multe.

"Daca oamenii vin aici pentru a intelege ce s-a intamplat si a incerca sa invete ceva este un lucru bun", apreciaza Carlos, in timp ce un prieten ii face o fotografie in fata fostei centrale nucleare. "Este istorie", a adaugat el.

Numarul de turisti la Cernobil nu a asteptat serialul HBO pentru a creste. De la 50.000 in 2017 a ajuns la 72.000 in 2018, iar asociatia tour-operatorilor din regiune se asteapta la 100.000 in 2019.

Ghidul Yevgen Goncharenko spune ca a mai inregistrat astfel de cresteri bruste ale numarului de vizitatori. Prima dateaza din 2012, dupa lansarea filmului horror american "Chernobyl Diaries", iar cea de-a doua a avut loc in 2014, dupa ce zona a fost inclusa in jocul video "Call of Duty 4".

"Uneori, cei care veneau aici datorita jocului video ma intrebau foarte serios unde pot sa gaseasca mutanti", isi aminteste Goncharenko.

Yaroslav Yemelianenko, presedintele asociatiei ghizilor din Cernobil, recunoaste ca zona a devenit un loc "trendy" de vizitat, insa prefera sa se concentreze pe aspectele pozitive. In opinia sa, Cernobil-ul ar trebui prezentat ca un loc in care Ucraina a reusit, in pofida tuturor obstacolelor, sa depaseasca un tragic accident.

"Trebuie sa promovam locul, sa vorbim despre el, sa atragem oameni aici", a aratat Yemelianenko.

Cu toate acestea, turistii care viziteaza zona, atat cei care folosesc circuitele oficiale, cat si "stalkers", care intra ilegal, iau cu ei in mod frecvent obiecte din zona de protectie drept suveniruri.

"Chiar si noi, care suntem nascuti la Pripiat, nu avem voie sa ne luam propriile lucruri de aici. Apoi, suntem surprinsi cand le vedem pe eBay", explica Oleksandr Syrota.