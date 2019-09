Unul dintre fiii fostului presedinte egiptean Mohamed Morsi a murit miercuri in urma unui atac de cord la varsta de 24 de ani, a anuntat avocatul familiei sale, la mai putin de trei luni dupa moartea dramatica a tatalui sau intr-o sala de judecata din Cairo, informeaza joi dpa.



Abdullah Morsi, mezinul presedintelui islamist defunct, se afla la volanul masinii sale cand a suferit un atac de cord ce a dus la moartea lui imediata, a precizat avocatul Abdel Moniem Abdel Maksoud.

Avocatul a adaugat ca un prieten care se afla cu Abdullah a reusit sa opreasca masina si l-a dus la un spital in districtul Hadayek al-Ahram, langa Cairo.

Abdullah a fost arestat in octombrie 2018 sub acuzatia de propagare de informatii false, dar a fost eliberat pe cautiune, scrie Agerpres.

Morsi, care a fost primul presedinte egiptean ales in mod democratic in 2012 inainte de a fi inlaturat de la putere de o lovitura de stat a armatei anul urmator, a murit la 17 iunie dupa ce s-a prabusit in timpul unei audieri intr-un tribunal din Cairo.

Morsi era judecat sub acuzatia de scurgere de documente de stat secrete spre Qatar in timp ce se afla la presedintie. El a fost judecat in diverse alte dosare de cand a fost inlaturat de la putere in 2013.

Dupa moartea lui Morsi, Abdullah a acuzat autoritatile egiptene de uciderea tatalui sau. "Ele l-au ucis. Dumnezeu sa-i pedepseasca si sa-i ucida", a scrie el pe Twitter la 18 iunie.

El a mai spus ca autoritatile au refuzat ca tatal sau sa fie inhumat in cimitirul familiei de la locul de bastina, in Delta Nilului, in provincia Sharqiya.

Morsi a fost inhumat in cadrul unei ceremonii foarte discrete la Cairo, doar in prezenta familiei, care a fost atentionata ca nu are voie sa organizeze rugaciuni de inmormantare si sa primeasca din partea oamenilor condoleante.

Natiunile Unite si organizatiile pentru apararea drepturilor omului au cerut o ancheta independenta asupra circumstantelor decesului lui Morsi, care avea 67 de ani, inclusiv asupra conditiilor sale de detentie.

Fratii Musulmani, miscare din care provenea Morsi, au acuzat guvernul egiptean ca l-a tinut izolat mai bine de cinci ani, ingradindu-i accesul la ingrijiri medicale si dandu-i mancare nesanatoasa.

Si presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat ca Morsi nu a murit de cauze naturale, ci "a fost ucis".