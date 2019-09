Cancerul este in prezent principala cauza de deces in tarile cu venituri ridicate, in timp ce bolile cardiovasculare (BCV) continua sa fie ucigasul numarul unu in statele cu venituri reduse, relateaza Press Association.



Decesele provocate de cancer in tarile cu venituri ridicate au devenit de doua ori mai frecvente in comparatie cu cele asociate BCV, sustin oamenii de stiinta.

Potrivit unui model care a luat in calcul toate cauzele de deces cu exceptia cancerului, mortalitatea anuala totala la 1.000 de persoane-ani a fost cea mai mica in tarile cu venituri ridicate, de 3,4%, intermediara in statele cu venituri medii, de 6,9%, si cea mai mare in tarile cu venituri reduse, de 13,3%.

BCV a fost cea mai frecventa cauza de deces, respectiv 40%. Insa, procentul a variat, de la doar 23% la suta in tarile cu venituri ridicate, la 41% in statele cu venituri medii si 43% in tarile cu venituri reduse.

Cancerul a fost a doua cea mai frecventa cauza de deces - 26% dintre cazuri, insa procentul a variat. Cancerul a fost responsabil de majoritatea (55%) dintre decesele inregistrate in tarile cu venituri ridicate, 30% dintre cele din statele cu venituri medii si 15% dintre decesele din tarile cu venituri reduse.

''Persoana-ani'' este o masura ce ia in calcul atat numarul de persoane cuprinse intr-un studiu, dar si timpul in care fiecare participa la cercetare.

''Faptul ca decesele prin cancer sunt in prezent de doua ori mai frecvente in comparatie cu cele asociate BCV in tarile cu venituri ridicate indica o tranzitie in ceea ce priveste cauzele predominante de deces la varsta mijlocie'', a declarat profesor Salim Yusuf, autor principal al studiului.

''In timp ce in multe tari (decesele asociate) BCV sunt in scadere datorita preventiei si tratamentului, mortalitatea prin cancer va deveni probabil principala cauza de deces la nivel mondial. Mortalitatea ridicata in statele cu venituri reduse nu este provocata de o povara mai mare a factorilor de risc, ci mai degraba de alti factori, precum calitatea mai redusa (a vietii) si accesul precar la asistenta sanitara'', a notat Yusuf.

Publicata in jurnalul stiintific The Lancet, cercetarea a fost prezentata in cadrul congresului anual al Societatii Europene de Cardiologie, desfasurat la Paris, scrie Agerpres.

Datele provin de la studiul Prospectiv de Epidemiologie Urbana si Rurala (PURE), condus de Institutul de Cercetare a Sanatatii Populatiei (PHRI) de la Universitatea McMaster din Canada.

Studiul a implicat 162.534 de persoane adulte cu varste cuprinse intre 35 si 70 de ani din 21 de tari, monitorizate, in medie, 9,5 ani.

''Desi ar trebui sa fie continuate eforturile de prevenire si tratament al bolilor cardiovasculare in tarile cu venituri ridicate, sunt necesare noi demersuri pentru reducerea cancerului'', a atras atentia Darryl Leong, coautor al studiului si profesor asistent de medicina la universitatea canadiana.